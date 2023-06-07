



Дважды за два дня: Россияне обстреляли аммиакопровод в районе Купянска

Российские военные за последние два дня дважды обстреляли аммиакопровод на Харьковщине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По его словам, войска РФ ударили по Купянскому району.



"Зафиксировано 6 прилетов в район насосной станции возле с. Мариуполь. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая", – отметил Синегубов.



Как сообщалось ранее, армия России в понедельник, 5 июня, ударила по Купянскому району. В результате обстрелов поврежден трубопровод с аммиаком.