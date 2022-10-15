



Дронами и С-300: в Запорожье поделились подробностями об обстрелах

Ночью и утром, 15 октября, РФ подвергла Запорожье массированному обстрелу.

Новыми данными поделился глава областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, ночью россияне нанесли по Запорожью четыре авиаудара дронами. К утру по городу было выпущено 10 ракет С-300.

В результате атаки дронами-камикадзе разрушены объекты инфраструктуры, возникли пожары, которые были вовремя локализованы.

Утром в областном центре подверглись разрушениям ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.