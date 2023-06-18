



Д.Рогозин сообщил о "тяжелых боях на всем запорожском фронте"

Бывший глава Роскосмоса и организатор батальона “Царские волки”. Д. Рогожин сообщил тревожные новости в своем ТГ-канале.



Господин Рогозин пишет: "У нас тяжёлые бои днем и ночью, ночью и днем на всем Запорожском фронте. Наши гладиаторы - герои. 4 база, 291, 70 и 71-й полки и другие части, в том числе добровольческие 1, 3, 10 и 11 Барсы сдерживают натиск натовской техники. Те горят за милую душу!

Главное - оперативный подвоз техники и бк! И дроны. Нужны глаза!

Слава России и Русской армии!"