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Драки хасидов с украинской и молдавской полицией на границе
19.09.2023 14:33 Аркадий Бочаровский

Драки хасидов с украинской и молдавской полицией на границе


Власти Украины задержали на границе с Молдавией израильтян, возвращавшихся после паломничества в Умани. Причиной задержания стало обнаружение в коробке, содержащей свиток Торы, наркотиков, игрушечного пистолета и 800 пачек сигарет. 

В связи с этим пограничники начали тщательно проверять багаж всех паломников, и толпы израильтян ожидают выезда из страны. 

Кроме того, в нескольких случаях хасиды устроили драки с украинскими и молдавскими полицейскими. Некоторые из них были арестованы, заплатили штраф, были отпущены и депортированы из страны.

 

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