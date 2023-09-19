



Драки хасидов с украинской и молдавской полицией на границе



Власти Украины задержали на границе с Молдавией израильтян, возвращавшихся после паломничества в Умани. Причиной задержания стало обнаружение в коробке, содержащей свиток Торы, наркотиков, игрушечного пистолета и 800 пачек сигарет.



В связи с этим пограничники начали тщательно проверять багаж всех паломников, и толпы израильтян ожидают выезда из страны.



Кроме того, в нескольких случаях хасиды устроили драки с украинскими и молдавскими полицейскими. Некоторые из них были арестованы, заплатили штраф, были отпущены и депортированы из страны.



