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Донецк: прямое попадание в администрацию "главы ДНР"
23.08.2022 12:55 Ольга Белозерова

Донецк: прямое попадание в администрацию "главы ДНР"

В центре Донецка было зафиксировано прямое попадание в здание администрации "главы ДНР" Дениса Пушилина, сообщает "Донецкое агентство новостей".

"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж", - говорится в сообщении.

Как утверждается, в результате попадания снаряда начался пожар.  По оценкам корреспондента агентства, в район "прилетели" от 4 до 6 снарядов. 

По информации "Интерфакса", сам Денис Пушилин не пострадал в результате обстрела и находится в "безопасном месте".

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