



Донецк: прямое попадание в администрацию "главы ДНР"

В центре Донецка было зафиксировано прямое попадание в здание администрации "главы ДНР" Дениса Пушилина, сообщает "Донецкое агентство новостей".



"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж", - говорится в сообщении.



Как утверждается, в результате попадания снаряда начался пожар. По оценкам корреспондента агентства, в район "прилетели" от 4 до 6 снарядов.



По информации "Интерфакса", сам Денис Пушилин не пострадал в результате обстрела и находится в "безопасном месте".



