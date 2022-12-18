



Доллары за жизнь: сколько получают летчики Вагнера?

22 мая благодаря сбитому в 20 милях к востоку от Бахмута Су-25 стало очевидным участие в войне частной военной компании (далее ЧВК) Вагнер.

Выяснить что-либо было невозможно. Удалось лишь подтвердить личность погибшего пилота: 63-летний Канамат Боташев покинул российские ВВС в 2012 в качестве генерала. Причиной отставки с наибольшей вероятностью стал инцидент с истребителем Су-27.



28 июня 2012 года он участвовал в летно-тактических учениях в Карелии, и во время полета взял на себя управление фронтовым истребителем Су-27. При выполнении фигуры «колокол» истребитель вошел в штопор, потерял управляемость и упал в лес. Пилоты катапультировались.



По версии следствия, Боташев участвовал в учениях незаконно. Офицера обвинили в превышении полномочий и нарушении правил полетов.

Итог: разбитое воздушное судно, а позже и контракт с ЧВК.



Месяц спустя был сбит уже второй Су-25. В результате чего украинские солдаты смогли захватить летчика Андрея Федорчукова. Он рассказал следователям про контракт с Вагнером и даже раскрыл сумму:



3 200 долларов в месяц – именно столько платят контрактникам за их жизнь.



В начале декабря список “павших” вагнеровцев был дополнен бомбардировщиком Су-24.