



"Добивают танковые стволы". Блогер о катастрофическом снарядном голоде в ВС РФ



Известный российский блогер Бойцовый кот Мурз (он же - Александр Сергеевич Морозов) опубликовал большой пост о катастрофических проблемах ВС РФ в Украине.



Морозов, среди прочего, пишет о полном хаосе в российской артиллерии и диком снарядном голоде, из-за которого российская армия вместо артиллерии вынуждена применять танки:” Отдельный лютый *****ц - постоянно всплывающие ролики из 1-го АК НМ ДНР со стрельбой из танков с закрытых позиций, практикуемой на постоянной основе. Ужас тут, разумеется, не в том, что танки стреляют с ЗОП, они могут это делать, хороший танкист должен уметь это делат…. Ужас в том, что при замалчиваемом катастрофическом снарядном голоде в артиллерии (говорить о нём нельзя, потому что тогда кому-то придётся за него отвечать, а никому не хочется), танками решили заменить артиллерию на постоянной основе. Для танков-то снаряды вроде бы ещё есть. Совершенно не удивлён, кстати, что в пиар этого "благого начинания" вписалась заслуженная медиа-проститутка Владлен Татарский. Ваще не удивлён. Потом он будет с совершенно невинным видом обличать последствия этой ****и и, заламывая руки, вопрошать - "Какая же сука приказала это сделать?" И все такие - "Да, да! Кто же это мог быть?"



В реальности такая стрельба - экстренная временная мера в ситуации, когда надо разово накрыть крупное скопление противника, а артиллерии свободной под рукой нет или применять её невозможно из-за оперативной "ответки", к которой танк в силу толстой брони сильно менее восприимчив, чем самоходные артиллерийские установки и, тем более, буксируемые орудия у которых расчёт и боекомплект вообще никак не прикрыты. Гладкоствольные танковые пушки не предназначены для того, чем они сейчас занимаются целыми днями - для непрерывного закидывания осколочно-фугасными снарядами позиций противника. Танковые пушки современные сделаны гладкоствольными для того, чтобы по ним можно было разгонять бронебойно-подкалиберный оперённый снаряд, на жаргоне - "лом", до начальной скорости 1700-1800 метров в секунду (Для сравнения нарезная 152-мм гаубица Д-20, она же - 2С3 "Акация", если мы говорим о самоходках, боевые задачи которой пытаются выполнить танкисты, имеет выходную скорость осколочно-фугасного снаряда в три раза меньше). Задача танка - уничтожить в танковом бою такими "ломами" танки противника огнём прямой наводкой. Ушатал ствол - не попадёшь, противник уничтожит тебя первым. А живучесть ствола танковой пушки, она сильно меньше, чем у нарезного гаубичного. И танки, которые этим всем занимаются уже не новые, стволы уже хорошо поработавшие, так что для уничтожения целей с закрытых позиций требуется большой расход снарядов, который ещё сильнее изнашивает стволы. В ЛНР, ещё сильно до СВО, уже была ситуация в своё время, когда в одном из подразделений танковые стволы расстреляли до состояния, при котором дальнейшая учебная стрельба на полигоне лишала танки в дальнейшем боевой ценности, поэтому подразделение на полигоне стало стрелять с 14,5-мм вкладышей патронами от пулемёта КПВТ. Обычно, кстати, начинают как раз со стрельбы с "вкладышей", а потом уже тренируются боевыми, но это же армия. Пока "вкладыши" нашли, пока привезли... нет, не так... Пока вспомнили, что так можно, пока нашли, пока привезли...



Но в бою-то так не постреляешь. А пушки на старых танках Т-64/72/80, старые модели пушки 2А46, они без демонтажа башни не меняются. То есть у нас сейчас методично выводятся из строя последние уцелевшие танки Корпусов Народной Милиции, трофейные танки, захваченные в сносном состоянии и снимаемые с хранения машины, срочно-припадошно пригоняемые на фронт“.



