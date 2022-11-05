



До 60% потерь российских войск - от дружественного огня

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о некомпетентности командиров на фронте, которая приводит к потерям от "дружественного" огня.



"После мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже называл цифру — шестьдесят процентов. Это рядовое явление, но распространение его зависит, конечно, от компетенции командиров — особенно артиллеристов", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём телегам-канале.



Он рассказал историю о том, как на головы его бойцов стали "сыпаться мины". Выяснилось, что это делало подразделение ВС РФ, выполняя приказ стрелять по точке на карте.



"И такого столько было…", — пожаловался военачальник, поведав, как погиб танковый экипаж от расставленных своими же минах на маршрутах.

Ходаковский констатирует, что подобные глупости продолжаются : "Думали, что уже научились не делать хотя бы таких глупостей, как сегодня ночью ротация, которая возвращалась на базу с выключенными фарами на ночнике, влетела в ров, который за их спинами вырыли поперёк дороги армейские смежники из энного корпуса. Там вообще дикий командир инженерной службы, угробил все подъездные пути, по маршруту из-за его художеств лежат перевёрнутые уралы... В общем, с такими гениями нам и врагов не нужно. Господа армейские начальники, контролируйте ситуацию - пора расти"

