



Дмитрий Рогозин ранен в результате обстрела ВСУ

Ударом ВСУ по гостинице и ресторану в Донецке вечером 21 декабря были убиты два человека, шестеро ранены, включая бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.



«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — прокомментировал он вчера.



Известно, что Рогозина пришлось госпитализировать в одну из больниц Ленинского района Донецка.



За всё время войны в Донбассе удары по ресторанно-гостиничному комплексу «Шеш-Беш» не наносились.



Депутат Госдумы Журавлев, который также присутствовал вчера в ресторане, рассказал о произошедшем: «На фото — мой помощник (, его обследовали военные врачи. Осколочное ранение в грудь, все лицо посечено, но до последнего вместе со мной выносил из здания раненых».



«Подонки выслеживали специально кого-то из нас и нанесли удар по гостинице, которая ни разу до этого не подвергалась обстрелам.



Кстати, буквально за 10 минут до взрыва приехал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, и не исключено, что именно это стало своеобразным сигналом для артиллерии ВСУ», — считает он.



