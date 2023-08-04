



Для прорыва на юге ВСУ использовали свежие резервы, - WSJ

Вооруженные силы Украины активно задействовали свежие резервы на южном направлении в рамках контрнаступления. Киев оказывает мощное давление для возвращения территорий и использует обученные и оборудованные Западом подразделения. Однако, пока не было достигнуто значительного прорыва. Главной целью украинских военных на юге является перерезать российское сухопутное сообщение с Крымом, и для этого они изменили подход, увеличивая использование техники и бронированных машин в наступлении.



"На этой неделе напряженные бои бушевали в юго-восточной Украине, ведь Киев продолжает мощное давление с целью возвращения территорий, используя свежее пополнение обученных и оборудованных Западом подразделений, однако признаков значительного прорыва пока нет", - говорится в материале WSJ.



Также, согласно данным издания, сейчас одни из самых ожесточенных боев идут у села Роботино, что в двух километрах от основной линии обороны оккупантов.



"Битва здесь составляет для Украины ближайший и наиболее вероятный путь прорыва сквозь российскую оборону, и должностные лица называют ее имеющей "стратегическое значение", - говорится в статье.



Как сообщал Mignews, в своем новом отчете аналитики Института изучения войны (ISW) указали, что Силы обороны Украины, осуществляя боевые операции на нескольких участках фронта, добились успеха на некоторых направлениях и продвинулись вперед.



Как известно, в начале июня украинские военные начали контрнаступательные действия сразу по всем направлениям фронта. Основные прорывы пока фиксировались на юге и у Бахмута. Однако продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.



Недавно The New York Times и Bloomberg сообщили о начале нового большого этапа наступления ВСУ. А позже первое издание написало, что россияне на юге начинают отступать под давлением Сил обороны.