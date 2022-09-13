



Для хасидов в Умани подготовили укрытия на случай тревоги

В Умани перед празднованием еврейского Нового года Рош-ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги. Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



"В Умани имеем 21 простейшее укрытие, они были переоборудованы из подвалов. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек", - заявил глава области.



Во время паломничества хасидов с 19 по 30 сентября в Умани будет действовать усиленный режим безопасности.



Правоохранители провели учения в Умани накануне приезда хасидов. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будет запрещена массовая торговля и скопление людей.



Напомним, что в Умань Черкасской области уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош-ха-Шана.