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Для хасидов в Умани подготовили укрытия на случай тревоги
13.09.2022 18:25 Раиса Вовк

Для хасидов в Умани подготовили укрытия на случай тревоги

В Умани перед празднованием еврейского Нового года Рош-ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги. Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. 

"В Умани имеем 21 простейшее укрытие, они были переоборудованы из подвалов. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек", - заявил глава области.

Во время паломничества хасидов с 19 по 30 сентября в Умани будет действовать усиленный режим безопасности.

Правоохранители провели учения в Умани накануне приезда хасидов. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будет запрещена массовая торговля и скопление людей.

Напомним, что в Умань Черкасской области уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош-ха-Шана. 

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