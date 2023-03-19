



Девять российских военных кораблей замечены у берегов Крыма

Девять российских военных кораблей, два из которых являются ракетоносцами, в боевом состоянии были замечены у берегов Крыма. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



По ее данным, военные корабли находятся более чем в 100 морских милях от украинских вооружений, а это означает, что украинские силы пока не могут атаковать корабли.