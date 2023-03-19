Девять российских военных кораблей замечены у берегов Крыма
Девять российских военных кораблей, два из которых являются ракетоносцами, в боевом состоянии были замечены у берегов Крыма. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее данным, военные корабли находятся более чем в 100 морских милях от украинских вооружений, а это означает, что украинские силы пока не могут атаковать корабли.
“В настоящее время в Черном море замечено девять боевых кораблей всей корабельной группировки, в том числе два ракетоносца. Это надводные ракетоносцы, которые могут быть вооружены 16 ракетами “Калибр”, – сказала Гуменюк. “Российские военные продолжают поиск эффективной тактики, потому что массированные ракетные удары не принесли успеха”