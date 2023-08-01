



Детский омбудсмен РФ: депортировано 4,8 млн украинцев, из них 700 тыс. - дети

Согласно аналитическому обзору Института изучения войны (ISW), назначенная РФ уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила 31 июля, что с начала войны Россия незаконно переместила из оккупированных районов Украины на территорию РФ 4,8 млн украинцев, в том числе более 700 тысяч детей.



"В отчете о мероприятиях в 2022 году Львова-Белова утверждала, что Россия "приняла" 4,8 млн украинцев с февраля 2022 года, и отметила, что подавляющее большинство из 700 тыс. прибывших детей в Россию не имели родительского или опекунского надзора", - отмечают военные аналитики.



В отчете подчеркивается, что эти действия "аккуратно представлены как гуманитарные жесты доброй воли", однако международное гуманитарное право определяет принудительное перемещение гражданских лиц на территорию оккупирующей державы как "депортацию".



"А обстоятельства вторжения России в Украину и ситуация на оккупированных территориях, вероятно, являются достаточно принудительными, чтобы означать, что большинство "перемещений" украинских гражданских лиц в Россию соответствуют порогу принудительной депортации, которая запрещена статьей 49 Четвертой Женевской конвенции, независимо от заявленного мотива России", - отмечают в ISW.



Институт изучения войны расценивает такие действия российских властей как широкомасштабную кампанию по депортации украинцев в РФ.