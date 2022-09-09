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Депутат Кнессета встретился с председателем Верховной Рады Украины
09.09.2022 17:47 Ольга Белозерова

Депутат Кнессета встретился с председателем Верховной Рады Украины

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Нир Баркат, находящийся с визитом в Киеве, встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Я был потрясен, увидев огромный ущерб от войны, в которой пострадали тысячи невинных людей, в том числе женщины и дети. Зверства в Украине ужасны, и мы, евреи, первыми выражаем поддержку украинскому народу и еврейской общине в Украине", - цитирует издание Нира Барката.

Израильский депутат добавил: "Я здесь, чтобы поддержать вас и действовать, чтобы предотвратить причинение вреда невиновным. Свободный мир должен осудить каждое нападение, которое пережила Украина и государство Израиль со стороны террористического государства Иран. Я поддерживаю украинский народ и желаю прекращения боевых действий и возвращения спокойствия и мира в Украину". 

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