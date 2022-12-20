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Делегация полка "Азов" посетила Израиль
20.12.2022 10:35 Ольга Белозерова

Делегация полка "Азов" посетила Израиль

Делегация украинского полка "Азов" недавно посетила Израиль, где встретилась с официальными лицами и резервистами ЦАХАЛа, а также рассказала о продолжающейся в Украине войне. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Делегацию возглавил офицер "Азова" Илья Самойленко, участвующий в обороне города Мариуполь. Самойленко является одним из солдат, забаррикадировавшихся под сталелитейным заводом "Азовсталь". Офицер попал в российский плен и был освобожден в сентябре в результате обмена.

Вместе с ним во главе делегации была заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк.


Делегация прибыла в Израиль, чтобы защитить членов полка "Азов", которые все еще находятся в плену, рассказать о защите завода "Азовсталь" в Мариуполе и опровергнуть российские сообщения и заявления про полк и войну. 

Самойленко и Федосюк также встретились с резервистами ЦАХАЛа и поговорили о службе, о сходствах и различиях вооруженных сил Украины и Израиля.  Делегация "Азова" дополнительно приняла участие в показах документального фильма о блокаде Мариуполя.

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