



Делегация полка "Азов" посетила Израиль

Делегация украинского полка "Азов" недавно посетила Израиль, где встретилась с официальными лицами и резервистами ЦАХАЛа, а также рассказала о продолжающейся в Украине войне. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Делегацию возглавил офицер "Азова" Илья Самойленко, участвующий в обороне города Мариуполь. Самойленко является одним из солдат, забаррикадировавшихся под сталелитейным заводом "Азовсталь". Офицер попал в российский плен и был освобожден в сентябре в результате обмена.



Вместе с ним во главе делегации была заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк.





🇮🇱 «Азов» в Ізраїлі



Розпочалась робоча поїздка в Ізраїль військовослужбовця полку «Азов» Іллі Самойленка та заступниці голови Асоціації родин захисників «Азовсталі» Юлії Федосюк.



Деталі: https://t.co/fpwrtpT4Sy pic.twitter.com/ooBRFHRnpL — Асоціація родин захисників «Азовсталі» (@AzovstalFam) December 15, 2022

Делегация прибыла в Израиль, чтобы защитить членов полка "Азов", которые все еще находятся в плену, рассказать о защите завода "Азовсталь" в Мариуполе и опровергнуть российские сообщения и заявления про полк и войну.Самойленко и Федосюк также встретились с резервистами ЦАХАЛа и поговорили о службе, о сходствах и различиях вооруженных сил Украины и Израиля. Делегация "Азова" дополнительно приняла участие в показах документального фильма о блокаде Мариуполя.