



Датские следователи соберут доказательства военных преступлений РФ в Украине

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что этой осенью Дания направит в Украину следователей, которые будут вести сбор данных по текущему расследованию военных преступлений российских оккупантов.



По словам датского дипломата, Международный уголовный суд в Гааге будет играть ключевую роль в процессе привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях, совершенных в Украине.



"Дания готовится направить команду следователей в Украину, чтобы поддерживать текущее расследование военных преступлений (совершаемых российскими войсками в Украине). Это произойдет осенью", - цитирует Миккельсена РБК-Украина.



Глава посольства также подчеркнул, что если не обеспечить справедливость и подотчетность, то победа Украины в войне против России как таковая будет неполной.