



Дано объяснение масштабной ракетной тревоге в Украине

В Украине объяснили масштабную ракетную тревогу, сработавшую сегодня днем по всей территории страны.

В пабликах публиковали данные о возможном применении гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"В 12:25 с военного аэродрома Саваслейка, территория РФ, наши радиолокационные станции зафиксировали вылет нескольких истребителей МиГ-31, являющихся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", и взяли курс в сторону Украины. В 12.27-12.30 уже была объявлена тревога по всей территории Украины", - сообщает "Оперативный ВСУ ".

Уточняется, что эта угроза не оправдалась, а самолеты вылетали, чтобы ввести украинцев в заблуждение.

"Они часто так поступают, а потом в неожиданный для нас момент запускают эти ракеты", - добавили в пояснении.