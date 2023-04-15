



Дания готовит свои Leopard 1 к отправке в Украину

Дания в ближайшее время сможет отправить Украине танки Leopard 1. Это подтвердили в Министерстве обороны Дании, уточнив, что за переоборудование танков отвечает компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.



Предприятие компании во Фленсбурге посетили исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и члены комитета по обороне и Совету по внешней политике.



"Я очень рад иметь возможность пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1. И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", - заявил Поульсен.



Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшие время Украина получит Leopard 2 от Испании. А Министерство обороны Канады разворачивают три стимулятора для подготовки украинских танкистов.