



Данилов сообщил о подготовке к освобождению Крыма

Крым является неотъемлимой частью Украины и страна готовится к деоккупации полуострова от российских захватчиков. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в эфире телемарафона.



"Украинские военные будут делать все, чтобы взять под свой контроль полуостров, в том числе будут использовать для этого все оружие, которое будет у них в наличии", - сказал Данилов.



Он подчеркнул, что Украина не откажется от Крыма, потому что полуостров является неотъемлемой частью страны.



"Мы будем использовать весь наш арсенал, который есть в наличии. И оружие, которое делает наш оборонно-промышленный, обязательно будет применено. И безразлично: будет ли это Крым, или Донецкая, Луганская области", - заявил секретарь СНБО.

