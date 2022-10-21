



"Да прибудет с вами сила": звезда "Звездных войн" передаст Украине 500 дронов

Актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии киновселенной "Звездных войн", сообщил, что Украина в скором времени получит 500 дронов на нужды армии. Об этом он сообщил во время интервью Bloomberg Radio.



Как известно, актер ранее присоединился к инициативе UNITED 24 и стал послом проекта "Армия дронов", в рамках которого ему совместно с небезразличными удалось собрать пол тысячи беспилотников.



"Все очень просто: Украине нужны дроны. Они определяют ход войны, защищают земли и людей, мониторят границы и являются лазами в небе. Я был шокирован, когда мне сообщили последние данные о сборе. Мне сказали, с тех пор когда я начал, мы получили больше 500 дронов", – сказал он.



К слову, в начале октября Хэмилл в своем Twitter опубликовал пост в поддержку Украины. На нем голубовато-желтый истребитель Люка Скайуокера, противостоящий имперскому крейсеру. "Да прибудет с вами сила", – написал актер.

