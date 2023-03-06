



CNN: В боях за Бахмут Россия потеряла в пять раз больше солдат, чем Украина

На каждого украинского военного, погибшего при защите Бахмута, россияне потеряли не менее пяти человек, сообщает CNN со ссылкой на представителя НАТО..



Чиновник Альянса на условиях анонимности заявил, что соотношение пять к одному - это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.



Несмотря на благоприятное соотношение, он заявил, что Украина несет значительные потери при обороне города.



Украинские чиновники неоднократно заявляли, что они наносят России большие потери, когда Москва пытается взять Бахмут.



Напомним, 5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте. По его словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.