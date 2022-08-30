



CNN: украинцы отбили четыре деревни

Канал CNN, со ссылкой на украинский военный источник сообщает о том, что в ходе начавшегося 29 августа наступления в районе Херсона были отбиты четыре деревни.



Источник сообщил: “Операция началась с массированного обстрела российских позиций и тыла. Главное направление удара - Правдино. Мы нанесли удар по пехоте ДНР и ЛНР, и они бежали. Российские силы обратились в бегство вслед за ними. Мы освободили четыре деревни. Линия обороны прорвана в трех местах”.



Освобождены деревни Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.



Тем не менее, многие комментаторы в социальных сетях утверждают, что CNN публикует “неподтвержденную другими источниками информацию” и что сообщения об успехах ВСУ могут оказаться “преждевременными”.

