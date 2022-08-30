Новости » События в Украине
CNN: украинцы отбили четыре деревни
30.08.2022 10:12 Аркадий Бочаровский

CNN: украинцы отбили четыре деревни

Канал CNN, со ссылкой на украинский военный источник сообщает о том, что в ходе начавшегося 29 августа наступления в районе Херсона были отбиты четыре деревни.

Источник сообщил: “Операция началась с массированного обстрела российских позиций и тыла. Главное направление удара - Правдино. Мы нанесли удар по пехоте ДНР и ЛНР, и они бежали. Российские силы обратились в бегство вслед за ними. Мы освободили четыре деревни. Линия обороны прорвана в трех местах”.

Освобождены деревни Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

Тем не менее, многие комментаторы в социальных сетях утверждают, что CNN публикует “неподтвержденную другими источниками информацию” и что сообщения об успехах ВСУ могут оказаться “преждевременными”.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы