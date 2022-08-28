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CNN: Украина успешно применяет американскую концепцию ROC в войне с РФ
28.08.2022 15:55 Ольга Белозерова

CNN: Украина успешно применяет американскую концепцию ROC в войне с РФ

Украина успешно применяет американскую концепцию сопротивления, чтобы дать отпор России и ее войскам.

Об этом пишет CNN.

Оперативная концепция сопротивления или ROC (Resistance Operating Concept) была разработана США вместе с НАТО и союзниками еще в 2013 году. Ее цель - создать санкционированные правительством силы, которые будут действовать против иностранных захватчиков с целью восстановления суверенитета.

CNN пишет, что этим подходом пользуются не только войска Украины, но и гражданское население. 

Полковник в отставке Кевин Стрингер, который руководил группой разработчиков концепции, видит признаки использования этой концепции в серии недавних взрывов в Крыму. 

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