



CNN Turk: Путин готов к прямым переговорам с Зеленским



Канал CNN Turk, со ссылкой на “российские источники” сообщает о том, что президент РФ В. Путин “не исключает возможности прямой встречи с Владимиром Зеленским для того, чтобы остановить войну”.



Ранее российская сторона была готова к встрече с украинскими представителями для “обсуждения условий прекращения огня”, но теперь, по версии канала, не отвергает возможности переговоров на высшем уровне.



Данная информация на настоящий момент не подтверждается никакими другими источниками.