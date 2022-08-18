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CNN Turk: Путин готов к прямым переговорам с Зеленским
18.08.2022 15:55 Аркадий Бочаровский

CNN Turk: Путин готов к прямым переговорам с Зеленским


Канал CNN Turk, со ссылкой на “российские источники” сообщает о том, что президент РФ В. Путин “не исключает возможности прямой встречи с Владимиром Зеленским для того, чтобы остановить войну”.

Ранее российская сторона была готова к встрече с украинскими представителями для “обсуждения условий прекращения огня”, но теперь, по версии канала, не отвергает возможности переговоров на высшем уровне.

Данная информация на настоящий момент не подтверждается никакими другими источниками.

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