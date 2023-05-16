



CNN: Россия во время атаки на Киев повредила Patriot - но не уничтожила

Во время ночной атаки на Киев 16 мая Россия повредила систему противовоздушной обороны Patriot — но не уничтожила ее.



Об этом телеканалу CNN сообщил официальный представитель США.



По словам чиновника, США все еще оценивают размер ущерба. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или ее просто отремонтируют на месте.



Украина сейчас имеет в стране две системы ПВО Patriot. Одна из США, другая от Германии совместно с Нидерландами. Какая именно повреждена – неизвестно.

