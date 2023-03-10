



CNN: Россия передает Ирану трофейное оружие НАТО из Украины

Россия передает Ирану захваченные в Украине образцы оружия США и НАТО, рассчитывая, что продолжение поставок трофейного западного оружия Тегерану позволит сохранить его поддержку, пишет CNN со ссылкой на четыре осведомленных источника в разведке США. По их словам, Россия поставляет добытую военную технику в Иран для демонтажа и анализа, чтобы иранские военные создали свою собственную версию западного оружия.



Вооруженные силы Украины с самого начала войны докладывают США о случаях потери американского вооружения на поле боя. На основе этих отчетов официальные американские лица не считают, что проблема является широко распространенной или систематической.



При этом до сих пор неясно, удалось ли Ирану пересобрать и сделать реплику американской техники, которая поставляется в Украину, однако в прошлом Тегеран добивался в этом успеха. Так, например, противотанковая управляемая ракета Ирана Toophan была создана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы перехватили беспилотник Locheed Martin RQ-170 Sentinel и реконструировали его для нанесения ударов по Израилю.



“Иран может сделать то же самое со “Стингером”, который будет угрожать как гражданской, так и военной авиации всего региона. ХАМАС или “Хизбалла” могут использовать “Джавелин” с обратной конструкцией, чтобы угрожать израильскому танку “Меркава”. В руках иранских марионеток это оружие представляет реальную угрозу обычным вооруженным силам Израиля”, – говорит старший научный сотрудник и директор программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности Джонатан Лорд.



Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе недавних поездок на Ближний Восток заявил, что сотрудничество России и Ирана “создает серьезные проблемы” для всего региона.



“В обмен на иранскую поддержку в Украине Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам и противовоздушной обороне”, – отметил Остин.



В результате больших потерь военной техники и расхода боеприпасов в войне против Украины Россия начала закупать беспилотники, артиллерийские и танковые снаряды у Ирана. По данным Белого дома, Иран взамен получает от России военную технику на миллиарды долларов, в том числе истребители, радиолокационные системы и вертолеты.