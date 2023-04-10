CNN: Из-за утечки секретных документов Киев изменил планы
Из-за утечки секретных американских документов военно-политическое командование Украины изменило некоторые свои военные планы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Отмечается, что секретные документы Пентагона, которые были опубликованы в сети в течение последних недель, демонстрируют то, как США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко обеспокоило американских чиновников, которые опасаются, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения.
Некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы американской прослушки ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.
Другие раскрывают степень проникновения США в Министерство обороны России и российскую ЧВК Вагнер, в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.
Еще одни раскрывают ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению против россиян – и именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере обмена разведывательной информацией.
Пентагон приложил "межведомственные усилия" для оценки последствий утечки, заявила в воскресенье заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Она добавила, что официальные лица США на выходных говорили с союзниками и партнерами об этой утечке и проинформировали "соответствующие комитеты Конгресса".
По словам официальных лиц, утечка также заставила Пентагон принять меры для усиления контроля за потоком таких сверхсекретных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве.
Многие документы имеют пометки, указывающие на то, что они были подготовлены разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2, и, похоже, являются документами для брифингов.
В то же время Reuters сообщил, что "слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой. Да, пишет агентство, в настоящее время американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.
"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.
Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные документы с подробностями планов США и НАТО по укреплению ВСУ перед запланированным контрнаступлением.
По данным издания, Пентагон якобы расследует, кто мог стоять за "утечкой" документов. Вскоре в США заявили о новой утечке партии секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США.
Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.