



CNN: Из-за утечки секретных документов Киев изменил планы

Из-за утечки секретных американских документов военно-политическое командование Украины изменило некоторые свои военные планы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Отмечается, что секретные документы Пентагона, которые были опубликованы в сети в течение последних недель, демонстрируют то, как США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко обеспокоило американских чиновников, которые опасаются, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения.



Некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы американской прослушки ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.



Другие раскрывают степень проникновения США в Министерство обороны России и российскую ЧВК Вагнер, в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.



Еще одни раскрывают ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению против россиян – и именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере обмена разведывательной информацией.



Пентагон приложил "межведомственные усилия" для оценки последствий утечки, заявила в воскресенье заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



Она добавила, что официальные лица США на выходных говорили с союзниками и партнерами об этой утечке и проинформировали "соответствующие комитеты Конгресса".



По словам официальных лиц, утечка также заставила Пентагон принять меры для усиления контроля за потоком таких сверхсекретных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве.



Многие документы имеют пометки, указывающие на то, что они были подготовлены разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2, и, похоже, являются документами для брифингов.



В то же время Reuters сообщил, что "слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой. Да, пишет агентство, в настоящее время американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.

Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные документы с подробностями планов США и НАТО по укреплению ВСУ перед запланированным контрнаступлением.



По данным издания, Пентагон якобы расследует, кто мог стоять за "утечкой" документов. Вскоре в США заявили о новой утечке партии секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США.



Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.