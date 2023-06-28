



ЧВК "Вагнер" сейчас не воюет в Украине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что наемники российской ЧВК "Вагнер" сейчас не воюют на фронте.



"Вагнер" действительно не воюет сейчас. И действительно заведены не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но и те, кто, как говорится, "не обкатан этой войной", подразделения. И они правда несут сейчас потери. Но нужно отдать должное профессиональности наших военных: стоит задача максимально уничтожать врага", - отметила Маляр в эфире телемарафона.



По словам замминистра, на ситуации на фронте "мятеж "вагнеровцев" никак не отобразился.



"Но нужно сказать, что военные, когда планируют свои наступательные и оборонительные действия, они учитывают фактор, что в РФ началась политическая нестабильность, и что у них уже есть конкуренция между разными кланами и спецслужбами", - подчернула Маляр.



Также она призвала "не лелеять никаких иллюзий относительно РФ и не думать, что у них есть границы, или что границы ЕС их могут остановить". Замминистра подчеркнула, что нужно учитывать, что россияне "могут двинуться и на Евросоюз, если их здесь не остановить".



"И с учетом того, что у них еще ЧВК выходят из-под контроля, может быть все, что угодно", - подытожила Маляр.



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