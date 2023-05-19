



ЧВК "Вагнер" пытается закупить оружие для войны в Украине у Мали, — CNN

Частная военная компания "Вагнер" не оставляет попыток закупить оружие для войны в Украине у других стран, сообщает CNN. В частности, она пытается приобрести его у Мали.



Издание утверждает, что, по словам американского чиновника, американская разведка рассекретила попытки "вагнеровцев" поставить оборудование для войны в Украине из Мали.



Чиновник уточнил, что ЧВК "Вагнер" успешно закупила оборудование, но также продолжает работать над закупкой мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем у «контактов» в Мали для использования в Украине.



"Мы внимательно следим за этим", — добавил официальный представитель США.



ЧВК "Вагнер" сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. Еще в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских вояк для "помощи в обеспечении безопасности".



Неназванный чиновник США добавил, что в начале февраля представители "вагнеровцев" встречались и с "турецкими контактами" с намерением "приобрести у Турции оружие и оборудование", которые затем могли бы быть использованы на Украине.



"ЧВК "Вагнер" напрямую поддерживает войну России против Украины, и мы выступаем против попыток любой другой страны помочь России через ЧВК "Вагнера", — сказал представитель США.



