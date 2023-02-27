



Чуть больше чем через неделю после начала вторжения РФ ударила по ЗАЭС

Чуть больше чем через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину, 4 марта 2022 года, российские войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, повлекшие повреждение трансформатора и пожар в учебном корпусе, прежде чем захватить ее, вспоминает Джеймс М. Эктон, содиректор Программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир.



"В течение следующих шести месяцев, когда вокруг АЭС шли бои, много раз случалось так, что крупная ядерная авария – масштаба катастрофы на Фукусиме – могла возникнуть лишь из-за одной ошибочной ракеты", – констатирует он.



Ухудшение ситуации безопасности из-за оккупации России подтвердили и инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



Из наиболее вопиющих действий России – похищение персонала, в том числе тогдашнего директора станции; ограничение передвижения, препятствующие работникам получить доступ к критическим системам безопасности; размещение военного персонала и боевых машин по территории ЗАЭС.