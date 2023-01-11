



Чудо или мастерство: хирург извлек из тела украинского солдата боевую гранату

Боевая граната, застрявшая в теле украинского солдата во время боя с российскими войсками, была успешно извлечена в ходе сложной медицинской операции.



По сообщению украинской армии, ответственность за операцию взял на себя военврач генерал-майор Андрей Верба, несмотря на то, что граната могла взорваться в любой момент, и сумел благополучно извлечь ее из тела солдата.



Граната не взорвалась, когда попала в тело солдата, что позволило бойцу выжить и дало возможность врачу извлечь ее. чтобы не создавать дополнительных рисков для взрыва гранаты, операция проводилась без применения электрокоагуляции.



В сообщении, опубликованном украинской армией в Facebook говорится, что раненый военнослужащий находится в стабильном состоянии и переведен в госпиталь для выздоровления.

