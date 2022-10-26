



Что случилось с мобилизованными Таманской дивизии после разгрома под Сватово

Купить форму за свой счет, в течение недели добиваться, чтобы командиры научили тебя обращаться с оружием — и в итоге оказаться в Луганской области под обстрелом с неработающей рацией, лишиться автоматов и амуниции на блокпосту ЛНР и своим ходом пробираться обратно в Россию. Со слов выживших бойцов «Медиазона» записала недолгую историю одного взвода 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.



8 октября мобилизованные из 15-го мотострелкового гвардейского полка 2-й Таманской дивизии записали видеообращение.



Солдаты утверждали, что через несколько часов их могут отправить под Лиман для участия в «одном из эшелонов нападения», хотя на стрельбах они побывали только один раз — «в тот день, когда на полигон в Наро-Фоминск приезжал Шойгу». Новобранцы, назначенные командирами боевых машин, не знают, как их завести; чтобы купить амуницию, многие влезают в долги; зарплатные карточки от Минобороны одни мобилизованные не получили, а другие не смогли активировать; оружие «ржавое, прокипевшее и заедает», перечисляли они.

