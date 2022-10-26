Что случилось с мобилизованными Таманской дивизии после разгрома под Сватово
Купить форму за свой счет, в течение недели добиваться, чтобы командиры научили тебя обращаться с оружием — и в итоге оказаться в Луганской области под обстрелом с неработающей рацией, лишиться автоматов и амуниции на блокпосту ЛНР и своим ходом пробираться обратно в Россию. Со слов выживших бойцов «Медиазона» записала недолгую историю одного взвода 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
8 октября мобилизованные из 15-го мотострелкового гвардейского полка 2-й Таманской дивизии записали видеообращение.
Солдаты утверждали, что через несколько часов их могут отправить под Лиман для участия в «одном из эшелонов нападения», хотя на стрельбах они побывали только один раз — «в тот день, когда на полигон в Наро-Фоминск приезжал Шойгу». Новобранцы, назначенные командирами боевых машин, не знают, как их завести; чтобы купить амуницию, многие влезают в долги; зарплатные карточки от Минобороны одни мобилизованные не получили, а другие не смогли активировать; оружие «ржавое, прокипевшее и заедает», перечисляли они.
Большинство мужчин в обмундировании разного образца и расцветки без знаков различия, попавшие в кадр, молчали или ограничивались отдельными репликами. Говорили перед камерой двое. Первый — москвич Владислав, юрист по образованию и владелец посвященного компьютерным играм ютуб-канала Rus_GamerPro, где вышел ролик. После мобилизации его назначили заместителем командира 1-го взвода 2-й роты. Второго в комментариях к видео называют «Славик».
9 октября, на следующий день после съемки, все ее участники оказались на передовой в Луганской области.
«Славик» погиб, рассказал «Медиазоне» его сослуживец: вызвался добровольцем в ремонтную бригаду, «их вдвоем отправили за какими-то колесами, они попали под минометный огонь, у него пробило легкие, второй его тащил, и все».
«Медиазона» проследила судьбу мобилизованных с этой записи — от визита в военкомат и до сегодняшнего дня. Подробнее - на "Медиазоне".