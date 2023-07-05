



Что сейчас происходит на Запорожская АЭС

В среду, 5 июля, Запорожская АЭС работает в обычном режиме, значительной активности оккупантов на станции также не зафиксировано. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.



"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы", - отметил он.



Кроме того, по данным "Энергоатома", уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабилен.



"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 5 июля уровень воды в ставке-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м", - говорится в сообщении.



Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, - на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.



К тому же, как отметили в "Энергоатоме", энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.