



Число жертв ракетного удара по дому в Днепре возросло до 19

По состоянию на 08:25, 15 января, известно о 19 погибших в результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Днепре.



Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.



Среди погибших оказался один ребенок. Ранения получили 73 человека, из которых 14 - дети. Из-под завалов были спасены 38 человек, в том числе 6 детей. Поступило 37 сообщений о пропавших без вести. Судьба 33 человек неизвестна.



По словам Лукашука, в результате удара были разрушены два подъезда с 9 по 2 этаж. Уничтожены 72 квартиры, повреждены более 230. К утру было вывезено около 3450 тонн обломков и 39 поврежденных автомобилей. Спасательная операция продолжается.



С жильцами разрушенного дома работают психологи. В свою очередь, волонтеры помогают людям с обогревом и питанием. В возможном отселении нуждаются жители 236 квартир, что составляет более 400 человек.