



Число украинских беженцев зимой в Европе может вырасти до 5 миллионов

Украинские беженцы, которым были выданы временные визы в Европейском Союзе и которые вернулись в Украину, могут вернуться в ЕС до наступления зимы. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.



«Если кто-то тем временем уехал в Украину и живет там, уже получив статус временной защиты в одном из государств ЕС, он имеет право вернуться в ЕС в том случае, если условия не позволяют ему оставаться в Украине в течение зимы», - указал министр МВС Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.



По его словам, можно предположить, что эти люди вернутся, а количество беженцев в Евросоюзе может вырасти до пяти миллионов. По его словам, Чехия могла бы принять максимум полмиллиона человек.



Как отмечает Ракушан, в ЕС прибыло около 4,3 миллиона беженцев, однако около пятой части уже вернулись на родину. Из Чешской Республики, которая на сегодняшний день выдала более 450 000 виз украинским беженцам, в свою страну вернулись около 20%.