



Число украинских беженцев в Европе достигло почти 10 миллионов человек

Количество украинских беженцев, прибывших на территорию Евросоюза с начала войны, составляет уже почти 10 миллионов человек. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio.



По его словам, в Чехии количество мигрантов с Украины составляет 440 тысяч - это 4% от населения страны.



"Венгрия также принимает украинских мигрантов, Польша, конечно же", - указал он, добавив, что проблема миграции затрагивает всех.



Напомним, украинские граждане, в том числе беженцы, считают, что проживают в Европе во вполне (34%) или скорее комфортных (51%) условиях. Только 13% украинцев назвали свои условия некомфортными.



Число мужчин среди украинских беженцев составляет немногим больше трети.



Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украине нужно вернуть из-за границы своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики.