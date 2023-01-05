



Число погибших в Макеевке стремительно растет из-за смертей тяжелораненых

Источник канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что число погибших от удара по зданию ПТУ в Макеевке растет каждый день не сколько из-за обнаружения трупов под завалами, а столько из-за смертей тяжелораненных.



«О точных цифрах сейчас говорить невозможно. Можно утверждать, что они будут очень значительными и гораздо больше озвученных», - отметил источник. По его словам, причина использованием телефонов названа с «целью сделать виновными самих погибших и отвести от скамьи подсудимых военное руководство Первого Армейского корпуса ДНР".