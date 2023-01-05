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Число погибших в Макеевке стремительно растет из-за смертей тяжелораненых
05.01.2023 10:40 Аркадий Бочаровский

Число погибших в Макеевке стремительно растет из-за смертей тяжелораненых

Источник канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что число погибших от удара по зданию ПТУ в Макеевке растет каждый день не сколько из-за обнаружения трупов под завалами, а столько из-за смертей тяжелораненных.

«О точных цифрах сейчас говорить невозможно. Можно утверждать, что они будут очень значительными и гораздо больше озвученных», - отметил источник. По его словам, причина   использованием телефонов названа с «целью сделать виновными самих погибших и отвести от скамьи подсудимых военное руководство Первого Армейского корпуса ДНР".

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