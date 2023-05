Численность армии РФ в Украине не изменилась, но ее качество сильно упало

Российская Объединенная группировка войск в Украине насчитывает более 200 тысяч человек, объединенных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



По их данным, численность российских войск практически не изменилась с момента вторжения в Украину. Однако, если в феврале 2022 года, как пишет ведомство, армия РФ состояла из профессиональных солдат, в основном была оснащена достаточно современными транспортными средствами и регулярно проходила учения, стремясь к сложным совместным операциям.



В настоящее время эти силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования, а многие из их подразделений сильно недоукомплектованы и способны регулярно проводить лишь простые пехотные операции.



Таким образом, по мнению британских военных, России вряд ли удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на “возникающие оперативные проблемы” вдоль 1200-километровой линии фронта.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2023.



