Ракетная тревога в Зиким, южной промзоне Ашкелона, Натив Ха асара
Новости » События в Украине
Численность армии РФ в Украине не изменилась, но ее качество сильно упало
15.05.2023 02:37 Наталья Богинская

Численность армии РФ в Украине не изменилась, но ее качество сильно упало

Российская Объединенная группировка войск в Украине насчитывает более 200 тысяч человек, объединенных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

По их данным, численность российских войск практически не изменилась с момента вторжения в Украину. Однако, если в феврале 2022 года, как пишет ведомство, армия РФ состояла из профессиональных солдат, в основном была оснащена достаточно современными транспортными средствами и регулярно проходила учения, стремясь к сложным совместным операциям.

В настоящее время эти силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования, а многие из их подразделений сильно недоукомплектованы и способны регулярно проводить лишь простые пехотные операции.

Таким образом, по мнению британских военных, России вряд ли удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на “возникающие оперативные проблемы” вдоль 1200-километровой линии фронта.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы