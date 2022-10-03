ЧФ РФ приготовиться: "Гетьман Иван Мазепа" выходит в море (фото)
Черноморскому флоту Российской Федерации приготовиться – корвет класса Ada «Гетьман Іван Мазепа» ВМС Украины спущен на воду.
Торжественное мероприятие проходило в Турции с участием первой леди Украины Елены Зеленской.
В составе Военно-Морского Флота Украины "Гетьман Іван Мазепа" может появиться уже в 2024 году.
Справка. Концепция конструкции и боевого применения корвета типа Ada подобна кораблям Freedom, разработанным фирмой Локхид Мартин как боевой корабль ВМС США нового поколения.
Корветы типа Ада имеют более мощное вооружение, радарные и сонарные системы, а Freedom – более высокую скорость и модульную конструкцию.
Фото: Елена Зеленская
Фото: Елена Зеленская
Фото: Елена Зеленская
Фото: Елена Зеленская
Фото: Елена Зеленская
Фото: Елена Зеленская
Фото: Елена Зеленская
Фото: Елена Зеленская