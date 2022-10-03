



ЧФ РФ приготовиться: "Гетьман Иван Мазепа" выходит в море (фото)

Черноморскому флоту Российской Федерации приготовиться – корвет класса Ada «Гетьман Іван Мазепа» ВМС Украины спущен на воду.



Торжественное мероприятие проходило в Турции с участием первой леди Украины Елены Зеленской.



В составе Военно-Морского Флота Украины "Гетьман Іван Мазепа" может появиться уже в 2024 году.







Справка. Концепция конструкции и боевого применения корвета типа Ada подобна кораблям Freedom, разработанным фирмой Локхид Мартин как боевой корабль ВМС США нового поколения.







Корветы типа Ада имеют более мощное вооружение, радарные и сонарные системы, а Freedom – более высокую скорость и модульную конструкцию.







Фото: Елена Зеленская





Фото: Елена Зеленская





Фото: Елена Зеленская





Фото: Елена Зеленская





Фото: Елена Зеленская