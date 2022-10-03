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ЧФ РФ приготовиться: "Гетьман Иван Мазепа" выходит в море (фото) | Фото: Фото: Елена Зеленская
03.10.2022 06:26 Mignews.ua

ЧФ РФ приготовиться: "Гетьман Иван Мазепа" выходит в море (фото)

Черноморскому флоту Российской Федерации приготовиться – корвет класса Ada «Гетьман Іван Мазепа» ВМС Украины спущен на воду.

Торжественное мероприятие проходило в Турции с участием первой леди Украины Елены Зеленской. 

В составе Военно-Морского Флота Украины "Гетьман Іван Мазепа" может появиться уже в 2024 году. 



Справка. Концепция конструкции и боевого применения корвета типа Ada подобна кораблям Freedom, разработанным фирмой Локхид Мартин как боевой корабль ВМС США нового поколения. 



Корветы типа Ада имеют более мощное вооружение, радарные и сонарные системы, а Freedom – более высокую скорость и модульную конструкцию.



Фото: Елена Зеленская


Фото: Елена Зеленская


Фото: Елена Зеленская

Фото: Елена Зеленская

Фото: Елена Зеленская


Фото: Елена Зеленская

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