



Четыре украинских города вошли в ТОП-10 самых криминальных

Украинские города Одесса, Днепр, Харьков, Киев, Львов вошли в сотню самых опасных городов Европы по уровню преступности. Об этом сообщает глобальная база данных Numbeo.



Создатели базы данных Numbeo попросили около 100 тыс. человек принять участие в опросе по теме безопасности и составили рейтинг самых опасных городов Европы.



Так, Одесса оказалась на 22 месте, Днепр – на 26, Харьков – на 37 строчке, Киев – 51 и Львов – на 74 позиции.



Самый опасный в рейтинге – английский Брэдфорд. В тройку также вошли Марсель во Франции, занимающая второе место, и оказавшаяся на третьем месте итальянская Катания.



Напомним, что в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 92-е место.