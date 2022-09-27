



Четыре склада с боеприпасами и баржа россиян уничтожены под Херсоном

ВСУ уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".



Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.



Потери врага:



77 россиян;

шесть танков;

пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С",

три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";

14 единиц авто-бронетехники.



Также в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".



В целом наша авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.



Корабельная группировка вражеского флота без изменения состава, района плавания и угроз: 4 ракетоносителя, 1 из которых подводный, держат наготове 28 "Калибров".



Напомним, за сутки зенитно-ракетные войска Воздушного командования "Юг" уничтожили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью.