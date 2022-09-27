Четыре склада с боеприпасами и баржа россиян уничтожены под Херсоном
ВСУ уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.
Потери врага:
77 россиян;
шесть танков;
пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С",
три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
14 единиц авто-бронетехники.
Также в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".
В целом наша авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.
Корабельная группировка вражеского флота без изменения состава, района плавания и угроз: 4 ракетоносителя, 1 из которых подводный, держат наготове 28 "Калибров".
Напомним, за сутки зенитно-ракетные войска Воздушного командования "Юг" уничтожили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью.