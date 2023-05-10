



Чехия обнадеживает Украину передачей самолетов

Чехия может рассмотреть возможность передачи Украине самолетов L-159. Более того, Чехии целесообразно рассмотреть такую возможность, ведь Украине нужно подготовить свои Воздушные силы для решающей фазы войны. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел, сообщает České noviny.



Западные страны пока воздерживаются от предоставления современных истребителей, потому что подготовка к их использованию занимает много времени и потому, что самолеты содержат секретные системы.



"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в результате Украина получит несколько F-16, возможно с демонтированной частью этой техники", - сказал президент.



Также Павел предположил возможность снабжения Чехией самолетов L-159.



"Следует задуматься, возможно, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты Л-159 с определенным видом и перспективой на перевооружение, ведь даже они как самолеты непосредственной авиационной поддержки могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении", - добавил президент Чехии.



Справка: Aero L-159 ALCA



Чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет (легкий многоцелевой штурмовик). Самолет создан на базе L-59 и является дальнейшим развитием L-39 Albatros.



L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) разработан чешской фирмой Aero Vodochody. Из открытых источников становится известно, что у Чехии более 20 таких самолетов в составе ВВС.



Ранее Чехия заявила о передаче Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" и необходимые для этого ракеты, напоминает РБК-Украина. А вот правительство Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16 и ведет переговоры со своими союзниками. В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в настоящее время его страна не будет передавать Украине самолеты.