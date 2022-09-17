



Центр Донецка под обстрелом: что известно

Сегодня в центре Донецка прогремели взрывы.



Представители "ДНР" заявили, что украинские военные "за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка", сообщают РИА-Новости.



"Власти" Донецка утверждают, что украинские войска выпустили "10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров".



Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал фотографию одного из возможных "прилетов" в Донецке. По его словам, "что-то прилетело" в одно из зданий "администрации" города.



