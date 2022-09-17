Новости » События в Украине
Центр Донецка под обстрелом: что известно
17.09.2022 13:50 Ольга Белозерова

Центр Донецка под обстрелом: что известно

Сегодня в центре Донецка прогремели взрывы.

Представители "ДНР" заявили, что украинские военные "за 35 минут четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка", сообщают РИА-Новости.

"Власти" Донецка утверждают, что украинские войска выпустили "10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров".

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук опубликовал фотографию одного из возможных "прилетов" в Донецке. По его словам, "что-то прилетело" в одно из зданий "администрации" города. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы