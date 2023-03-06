



Ценности из двух резиденций Януковича передадут музеям

Культурные ценности из резиденций бывшего президента Виктора Януковича Межигорье и Сухолучье будут переданы музеям. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.



В ведомстве напомнили, что в рамках применения санкций к Януковичу Высший антикоррупционный суд своим решением передал историко-культурные и материальные ценности из резиденции Межигорье и охотничьего дома Сухолучье в собственность государства.



"Правительство определило Министерство культуры и информационной политики органом, который будет отвечать за изъятые культурные ценности. Это 537 предметов. Значительная их часть представляет высокую культурную и художественную ценность", – говорится в сообщении.



Указано, что ведомства планирует передать предметы профильным музеям, в частности тем, которые претерпели разрушения в результате российской агрессии и тем, которые были разграблены россиянами.



В настоящее время взысканные по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины, а далее Минкультуры должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.



Среди изъятых ценностей:

картины известных художников, в частности, "Вид Феодосии в лунную ночь" Айвазовского, "Вид на долину Анио у Тиволи" Моргенштерна и другие;

книги – Апостол (Деяния и послания святых апостолов), изданная печатником Федоровым в 1574 году во Львове;

иконы – Богоматерь Скоропослушница, выполненная в начале XIX века в г. Афон, Воскресение Христово с праздниками, выполненная в конце XIX века, Богородица Казанская» выполненная в XIХ веке в России, Христос Вседержитель, выполненная на начала ХХ века, Троица Ветхозаветная, выполненная в конце XVIII – начале XIX века в мастерской Киево-Печерской лавры;

вазы, деревянные скульптуры, напольные часы в стиле Людовика ХV, изготовленные в 1765 году во Франции, монета с изображением Креста Ефросинии Полоцкой и вставками из искусственных камней, памятная медаль Образ Казанской Богоматери, набор памятных медалей В память 200-летия победы в войне 1812 года, мощевик с мощами Святого Виктора, 61 лист Специальной карты Европейской России (нынешние территории современных Донецкой, Луганской, Харьковской областей), автора Стрельбицкого, изданные в 1921 году в России, горшок периода Трипольской культуры.

На прошлой неделе стало известно, что Кабмин передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы Виктора Януковича, в том числе и на территории правительственной резиденции Межигорье.