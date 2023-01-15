



"Цель достигнута": в РФ сделали циничное заявление об ударе по Украине

Министерство обороны России прокомментировало массированную атаку на Украину, совершенную 14 января, в результате которой ракета попала в жилой дом в Днепре и повреждены объекты критической инфраструктуры в ряди областей.



В МО РФ в очередной раз заверили, что ракетные удары якобы наносились только по военным объектам.



"14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута", - сказано в заявлении.



В оборонном ведомстве РФ добавили, что российские войска продвинулись к северной окраине Бахмута в Донецкой области, за которых продолжаются ожесточенные бои.



Напомним, что днем, 14 января, РФ совершила массированную ракетную атаку. В результате обстрелов попадания в объекты энергетической инфраструктуры были зафиксированы в Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях. В ДТЭК сообщили, что было повреждено 2 ТЭС компании. Одна из них прекратила производство электроэнергии.



Также одна ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре. По состоянию на 13:00, 15 января, известно о 23 погибших, среди которых один ребенок. Десятки человек получили ранения, а под завалами до сих находятся люди. Как выяснилось, по зданию попала сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета Х-22.



Также одна из ракет попала в частный сектор в Кривом Роге, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.