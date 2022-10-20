



Бывший депутат Кнессета: Путину больше нечего терять





Нино Абесадзе, бывший член Кнессета и комментатор по российским делам, выступила в программе радио 103FM: "Ситуация ухудшается с каждым днем".



"Ситуация была плохой более шести месяцев, но сейчас действительно кажется, что Путин снял перчатки, - сказала Абседза в начале своего выступления, - в дополнение ко всему, что было сделано, он также объявляет чрезвычайное положение в тех четырех областях, которые он оккупировал, вопреки международным законам, и объявляет в них военное положение. Там действуют драконовские законы, люди действительно не могут въезжать в эти районы и выезжать из них. С каждым днем там становится все хуже".



"С одной стороны, позиции Путина подорваны, с другой стороны, он должен показать Западу, кто здесь хозяин, по крайней мере, в тех четырех районах, которые он отвоевал, - добавила она, так или иначе, важно понять - он в ситуации, когда ему нечего терять. Он - черная овца, никто не хочет с ним разговаривать, никто не хочет с ним сотрудничать, и это опасная ситуация - ему нечего терять с таким статусом"



В конце Абесадзе рассказала о возможности того, что русские уйдут из Херсона, сказав: "Украинцы там наступают, и возможно, что тот самый генерал, которого Путин назначил новым командующим операцией, начал готовить почву для отступления. Этот генерал сказал, что ситуация там непростая и может потребовать сложных решений. Но не исключено, что он просто лжет".