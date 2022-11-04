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Будет ли армия РФ сражаться за Херсон, непонятно – ISW
04.11.2022 09:41 Евгения Маркова

Будет ли армия РФ сражаться за Херсон, непонятно – ISW

Армия РФ продолжает выводить какие-то военные части и "госучреждения" из Херсона и вообще с левого берега Днепра, но собираются ли они оставить Херсон без боя или сражаться за него, пока не ясно, отмечается в отчете Института изучения войны.

Продолжают поступать свидетельства об эвакуации: заместитель главы "администрации РФ Херсонской области" Стремоусов сказал, что оккупанты "скорее всего" уйдут с правого, западного берега. При этом ISW подчеркивает, что Стремоусов - очень ненадежный источник.

Оккупационная "администрация" уже переехала в Геническ. Перемещение "властей Херсонской области" может означать, что российские силы готовятся покинуть Херсон или наоборот создают условия для боев в городе.
 

 

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