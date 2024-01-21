



Буданов о поставках оружия КНДР в Россию

В интервью Financial Times руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов назвал Северную Корею самым крупным поставщиком оружия в Россию.



Как отметил Буданов, Россия в войне в Украине теряет больше оружия и боеприпасов, чем производит. Именно этот фактор заставляет их искать вооружения в других странах.



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"Они действительно передали России значительное количество артиллерийских боеприпасов, что позволило агрессору "немного выдохнуть"", - заявил он, подчеркнув, что без помощи со стороны Северной Кореи, ситуация была бы катастрофической.

