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Буданов о поставках оружия КНДР в Россию
21.01.2024 10:15 MIGnews.com

Буданов о поставках оружия КНДР в Россию

В интервью Financial Times руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов назвал Северную Корею самым крупным поставщиком оружия в Россию.

Как отметил Буданов, Россия в войне в Украине теряет больше оружия и боеприпасов, чем производит. Именно этот фактор заставляет их искать вооружения в других странах.

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"Они действительно передали России значительное количество артиллерийских боеприпасов, что позволило агрессору "немного выдохнуть"", - заявил он, подчеркнув, что без помощи со стороны Северной Кореи, ситуация была бы катастрофической.
 

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