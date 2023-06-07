



“Брюки превращаются в элегантные шорты”: Симоньян предложила прекратить войну



Прокремлевские СМИ и блогеры обсуждают слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что во избежание дальнейших обстрелов Белгородской области следует остановить войну и провести “референдумы на спорных территориях” Украины.



Пропагандистка говорила об этом 4 июня в эфире “Вечера с Владимиром Соловьевым” на телеканале “Россия 1”. Симоньян использовала формулировки из плана мирного урегулирования в Украине, предложенного накануне министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Тот выступал за немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение в ней международных миротворческих сил, а также проведение референдумов на “спорных территориях” при посредничестве ООН.



Маргарита Симоньян предлагает отдать взятые города и уйти pic.twitter.com/W0Kconq8Wn — war weary (@princdatskij) June 7, 2023

Вот цитаты из выступления Симоньян с незначительными сокращениями:



“ВСУ получат ракеты дальнего действия, получат истребители. Они будут наносить этим всем удары по нам, по нашим территориям. Белгородская область, дальше они пойдут, Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной и так далее. Я уж про Крым молчу”.



“И вот что для нас тогда будет красной линией? Мне почему-то кажется, что красная линия – это тот ущерб, который сопоставим с тем ущербом, который будет нам нанесен, когда мы эту черту перейдем. У нас осталась не перейденной черта – нанесение ударов по тем, с кем мы на самом деле воюем. В какой-то момент нам придется наносить удары по аэродромам, с которых будут взлетать эти истребители, по заводам, где все это производится, по местам отправки, по портам. Но ведь и они же будут отвечать. Но это будет, как в Америке говорят “cake fight”, как дети тортами на празднике все бросаются во всех. Тяжелая это будет история – и для них, и для нас. Я бы очень хотела, чтобы до этого не дошло”.



“Вот Индонезия предложила чудесный план. Я не просто подписываюсь под этим планом, я сама говорила об этом. Весь год об этом говорю, что как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же? Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны”.

“Было бы замечательно, но есть одна загвоздка: не будут они договариваться об этом никогда”.



Потом Симоньян напомнила, что Украина готова садиться за стол переговоров только в случае освобождения всех своих территорий, включая Крым. В ответ на это ведущий Владимир Соловьев заявил, что тему переговоров нужно вообще закрыть, потому что “России не с кем вести переговоры – с террористами не переговариваются, террористов уничтожают”.





Как говорится в обзоре Telegram-канала “На Zzzzzападном фронте без перемен”, заявление Симоньян вызвало в провоенных блогах “яростное возмущение, обвинения в предательстве и поток оскорблений”. Слова пропагандистки восприняли как вброс из администрации президента РФ и подготовку к возможному “позорному договорняку” и “предательству национальных интересов”.



В канале “Обыкновенный царизм” выступление Симоньян назвали “пропагандой поражения”.



“Слова со вкусом предательства и крови”, – пишут его авторы. “В аду есть особый котел для предателей. Они ждут вас, дорогие наши пацифисты”.

Глава российского общественного движения “Третья сила” Игорь Скурлатов написал: “Может Марго отправить в Карабах проводить референдум? Марго, очень нас раздражает твой надменный тон еще. Ты кто такая? Популярный политик? Любимый журналист? Нет. Знай свое место – пропагандиста при власти. А давайте проведем опрос – соответствует ли своей должности одного из ведущих медиа-менеджеров РФ сама Маргарита, публично нагадив на память многих тысяч российских бойцов, отдавших свои жизни за освобождение Малороссии?”



Другие комментаторы считают, что формулировка о “спорных территориях” – это покушение на Конституцию и территориальную целостность России. Телеканал “Царьград” сослался на мнение военного волонтера и блогера из Курска Романа Алехина.



“У Симоньян сменился начальник? Или плательщик? Она не просто чушь несет, но и выдала своих новых руководителей, потому что референдум на территории России о самоопределении территорий, прописанных в Основном законе, которые она назвала “спорными”, – это прямо мечта для стратегов коллективного Запада, потому что это прямой путь к полному развалу России. Ведь дальше спорными станут Крым, возможно, республики на Кавказе, Калининградская область и пошло-поехало. Интересно, сколько стоило выдать такое или какие-то другие гарантии?” – писал он.



Автор Telegram-канала “Комиссар исчезает” услышал за словами Симоньян “вопль нашей номенклатуры “Дайте нам выскочить“”.



“Я понимаю, но не понимаю. Потому что я не понимаю другого: как можно на фоне таких речей из телевизора и такого настроения наверху мотивировать людей воевать и рисковать жизнью, если земля, за которую они воюют, может в любой момент - ап! брюки превращаются в элегантные летние шорты! – сделаться уже не русской, а – “спорной”, – отмечает он.



Автор канала “Моральный компас” посчитал распространение видео Симоньян работой ЦИПсО, а ее слова – вырванными из контекста.



“Если кто не понял, Симоньян высказалась не об уже присоединенных к РФ территориях, а о тех, которые остаются под контролем Украины. В некоторых моментах я с ней согласен, но есть один нюанс”, – пишет он. “Вот когда киевская хунта будет разбита, вот тогда и будет смысл проводить референдумы и выяснять, кто хочет стать частью РФ, а кто хочет остаться территорией нейтральной Украины”.