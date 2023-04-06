



Брянский губернатор: 20 диверсантов с Украины пытались проникнуть в район

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что 20 участников украинской диверсионно-разведывательной группы пытались проникнуть на территорию региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



“Пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек”, – сообщил Богомаз.



По его словам, российские военные и подразделения пограничных войск нанесли противнику огневое поражение.



